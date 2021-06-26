"Справедливая Россия - За правду" утвердит списки кандидатов партии на выборы в Госдуму

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Партия "Справедливая Россия - За правду" проведет в субботу вторую часть XI съезда, в рамках которой утвердит предвыборную программу и список кандидатов в депутаты Госдумы.

Первая часть съезда прошла 22 февраля. Ее результатом стало объединение трех политических партий: "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России". Председателем "Справедливой России - За правду" стал многолетний лидер справороссов Сергей Миронов, а его сопредседателями - главы двух других партий - Захар (Евгений) Прилепин и Геннадий Семигин.

По их заверениям, новый проект ознаменовал начало консолидации левых политических сил. Кроме того, справороссы, в особенности Прилепин, неоднократно призывали к сотрудничеству другие левопатриотические партии и движения, в частности, КПРФ. Миронов отмечал, что справороссы нацелены "как минимум на второе место" по итогам выборов, что позволило бы им стать крупнейшей оппозиционной силой.

Интригой съезда остается общефедеральная часть списка кандидатов. Если ранее лидеры партии заявляли, что в нее войдут только Миронов, Прилепин и Семигин, то в последнее время появилась информация о возможном расширении данного перечня до пяти фамилий. Так, по словам источника ТАСС, близкого к руководству справороссов, к указанной тройке могут присоединиться сенатор Александр Бабаков и режиссер Владимир Меньшов - их кандидатуры обсуждаются. В пятницу вечером перечень кандидатов был одобрен на закрытом заседании президиума Центрального совета партии.

Приоритеты справороссов

Кроме того, на съезде будет утверждена предвыборная программа. Она состоит из пяти крупных смысловых блоков, посвященных культуре, борьбе с бедностью и социальным неравенством, поддержке бизнеса, защите окружающей среды и противодействию коррупции.

Среди основных социальных положений документа можно выделить введение базового дохода для малоимущих, возврат прежнего пенсионного возраста и индексации пенсий работающим пенсионерам, повышение МРОТ до 31 тыс. рублей, отмену ЕГЭ.

В экономическую часть программы вошли предложения о введении налога на роскошь одновременно со снижением НДС с 20% до 15%, о возрождении Госплана, запрете на вывоз из страны леса-кругляка, освобождении от всех налогов самозанятых граждан, индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса, развитии внутреннего туризма.

Справороссы также выступают за введение смертной казни "для террористов и их пособников, серийных убийц и педофилов", приравнивание коррупции и расхищения госимущества к государственной измене, конфискацию имущества коррупционеров, а также установление уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение.

Вторая часть съезда пройдет в выставочном центре "Крокус Экспо". Участие в ней также примет актер Стивен Сигал, который с недавних пор является членом партии и отвечает за экологическое направление.