Миронов заявил, что справороссы "пойдут на штурм" бедности

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 26 июня. /ТАСС/. Борьба с бедностью является главным приоритетом и основой предвыборной программы "Справедливой России - За правду". Об этом в субботу заявил председатель партии Сергей Миронов.

"Мы пойдем на штурм, на штурм бедности. Потому что дальше мириться с этим невозможно. И краеугольный камень, центральное направление всей нашей работы, всей нашей программы - это, конечно, борьба с бедностью, ее ликвидация. И для этого у нас есть конкретные предложения, которые изложены в нашей программе", - сказал Миронов, выступая на предвыборном съезде справороссов.

Среди основных положений предвыборной программы партии - введение базового дохода для малоимущих, возврат прежнего пенсионного возраста и индексации пенсий работающим пенсионерам, повышение МРОТ до 31 тыс. рублей.

Миронов также перефразировал известную фразу экс-премьера Дмитрия Медведева про отсутствие денег. "Деньги есть! Держите, дорогие товарищи!" - сформулировал председатель "Справедливой России - За правду".