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Миронов заявил, что справороссы "пойдут на штурм" бедности

Дальше мириться с этим невозможно, указал председатель партии "Справедливая России - За правду"
Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов
© Сергей Фадеичев/ТАСС

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 26 июня. /ТАСС/. Борьба с бедностью является главным приоритетом и основой предвыборной программы "Справедливой России - За правду". Об этом в субботу заявил председатель партии Сергей Миронов.

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"Мы пойдем на штурм, на штурм бедности. Потому что дальше мириться с этим невозможно. И краеугольный камень, центральное направление всей нашей работы, всей нашей программы - это, конечно, борьба с бедностью, ее ликвидация. И для этого у нас есть конкретные предложения, которые изложены в нашей программе", - сказал Миронов, выступая на предвыборном съезде справороссов.

Среди основных положений предвыборной программы партии - введение базового дохода для малоимущих, возврат прежнего пенсионного возраста и индексации пенсий работающим пенсионерам, повышение МРОТ до 31 тыс. рублей.

Миронов также перефразировал известную фразу экс-премьера Дмитрия Медведева про отсутствие денег. "Деньги есть! Держите, дорогие товарищи!" - сформулировал председатель "Справедливой России - За правду".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичМиронов, Сергей МихайловичРоссия
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