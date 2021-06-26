КПРФ выдвинула Алексея Русских кандидатом на выборах губернатора Ульяновской области

ТАСС, 26 июня. Временно исполняющий обязанности главы Ульяновской области Алексей Русских выдвинут кандидатом в губернаторы от КПРФ, сообщили в его пресс-службе.

"Сегодня состоялась XXIII отчетно-выборная конференция регионального отделения КПРФ, на которой моя кандидатура была выдвинута для участия в выборах губернатора Ульяновской области. Благодарю однопартийцев за оказанное доверие" - привели слова врио губернатора в его пресс-службе.

По данным облизбиркома, кандидату для регистрации необходимо собрать в свою поддержку не менее 141 и не более 148 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований.

8 апреля президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Ульяновской области Сергея Морозова и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Алексея Русских. Русских сразу после назначения заявил, что планирует участвовать в предстоящих губернаторских выборах.