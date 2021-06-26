Отделение "Единой России" выдвинуло Кадырова на пост главы Чечни

ГРОЗНЫЙ, 26 июня. /ТАСС/. Региональное отделение "Единой России" выдвинуло кандидатуру действующего главы Чечни Рамзана Кадырова на выборы на новый срок, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе отделения.

"В Грозном прошла XXXVI Конференция чеченского регионального отделения партии "Единая Россия", главным вопросом повестки которой стало голосование о выдвижении кандидата на должность главы Чеченской Республики на предстоящие 19 сентября выборы <...> По итогам тайного голосования партийцы единогласно поддержали нынешнего главу региона. За кандидатуру Рамзана Кадырова проголосовали все 176 делегатов конференции, имеющие право голоса", - сообщили в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе, на рассмотрение конференции были выдвинуты кандидатуры Рамзана Кадырова и депутата Госдумы Магомеда Селимханова.

На этой неделе президент России Владимир Путин предложил Кадырову вновь пойти на выборы руководителя региона, которые намечены в республике на единый день голосования 19 сентября. Кадыров поблагодарил президента РФ за доверие и поддержку.

О Кадырове и выборах в Чечне

Кадырову 44 года, он возглавляет Чечню более 14 лет. Кадырову принадлежит абсолютный рекорд по голосам, полученным на прямых выборах руководителями российских регионов с 2000 года (более 97% голосов в 2016 году).

Прямые выборы главы Чечни и нового состава регионального парламента назначены на единый день голосования 19 сентября. Кадыров ранее заявлял, что намерен принять окончательное решение об участии в выборах после изучения общественного мнения. Ранее в среду участники Всемирного съезда народов Чеченской Республики приняли резолюцию с просьбой к Кадырову выдвинуть свою кандидатуру на предстоящие выборы главы региона на очередной срок. Последние выборы главы республики прошли 18 сентября 2016 года.

Как отметил секретарь отделения, спикер парламента Чечни Магомед Даудов, выдвижение Кадырова обосновано результативностью и эффективностью деятельности.

"В центре нашей работы остается человек. Действующий глава региона Рамзан Кадыров выстроил работу всех органов власти Чеченской Республики, обозначив приоритетом качество жизни людей. Это авторитет, который достигнут мощнейшими показателями развития одного субъекта РФ как показательного и примерного в общероссийском контексте. Напомню, что прошедший 23 июня Всемирный съезд народов Чеченской Республики единогласно принял резолюцию о необходимости участия Рамзана Кадырова на предстоящих выборах главы Чеченской Республики", - привели в пресс-службе слова Даудова.

Кадыров также возглавил региональный список "Единой России" на выборах в Госдуму.