Захарова заявила, что Москва и Белград сотрудничают на равноправных условиях

БЕЛГРАД, 28 июня. /ТАСС/. Россия и Сербия сотрудничают как равноправные партнеры, опираясь на давние традиции. Об этом в интервью сербской газете Kurir заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия сотрудничает с Сербией на равноправных условиях, укрепляет производственный потенциал, энергетику, инфраструктуру вашей страны, создавая предпосылки для развития на благо всех граждан. Мы никогда не стремились действовать в ущерб другим и никого к такому не призываем, - сказала она. - Что касается отношений между Россией и Сербией, то они опираются на давние традиции, обоюдное уважение, разнообразное взаимовыгодное сотрудничество, ни в коем случае не направлены против чьих-либо интересов и могут мешать только тем, кто стремится нанести ущерб нашим странам, навредить, преследуя какие-то свои цели".

Комментируя неприсоединение Сербии к антироссийским санкциям, Захарова заявила, что это не столько вопрос российско-сербских отношений, сколько уважения международного права: "Санкции, которые вводятся в отношении России Европейским союзом, незаконны. Присоединение к ним означало бы нарушение международного права. Поэтому это не столько вопрос отношения к России, сколько соблюдения закона".

"Также важно отметить, что страны - кандидаты в члены ЕС обязательств по безусловному согласованию своей внешней политики с брюссельскими установками не имеют. Это вольная трактовка, призванная дополнительно "дисциплинировать" еэсовских абитуриентов. Примеров тому достаточно. Тезис о том, что полное подчинение инструкциям еэсовских чиновников, дескать, ускорило бы продвижение к полноправному членству - от лукавого. Достаточно посмотреть на Албанию или Черногорию, которым это никак не помогает", - заявила она.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что отношения в рамках ЕАЭС, строятся на совершенно иных принципах, которые в корне отличаются от командно-административной политики Брюсселя в отношении членов ЕС. "Не могу не отметить предстоящее 10 июля вступление в силу соглашения о свободной торговле между Сербией и государствами Евразийского экономического союза - Россией, Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. Этот документ открывает новые большие возможности", - отметила Захарова.

Санкции Запада она назвала результатом неспособности конкурировать на равных: "Такой подход - не только отражение неоколониальной идеологии Запада, стремящегося подчинить себе территории балканских стран и их ресурсы. Это еще и полная неспособность конкурировать на равных. Как только Запад понимает, что уступает в честном соревновании, включает "санкционную кнопку".