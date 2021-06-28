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Путин и Си Цзиньпин проводят встречу по закрытому каналу видеосвязи

Наличие такого канала свидетельствует об особом характере отношений между двумя странами, отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проводят в понедельник встречу по видеосвязи. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Уже идет видеоконференция Путина и Си Цзиньпина", - сказал представитель Кремля в общении с журналистами.

По его словам, беседа, приуроченная к 20-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами, "осуществляется по специальному закрытому каналу видеосвязи, который позволяет лидерам России и Китая осуществлять переговоры с самым высоким грифом секретности". "Наличие такого канала, безусловно, свидетельствует об особом, доверительном, партнерском характере отношений между нашими двумя странами", - отметил Песков.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайСи ЦзиньпинПесков, Дмитрий Сергеевич
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