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Захарова заявила, что США сами уничтожают свою консульскую службу в России

По словам дипломата, США, прекращая оказывать консульские услуги в Москве, руководствуются исключительно собственными представлениями о визовой политике

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что США сами уничтожают свою консульскую службу в России.

"Во-первых, не первый раз и не первый год посольство США уничтожает свою консульскую службу в России. И штат сокращало, и объявляло о закрытии генконсульств", - написала она в понедельник в своем Telegram-канале, комментируя слова посла США в Москве Джона Салливана о том, что после 1 августа посольство не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме из-за требования России не нанимать персонал из третьих стран.

"Делают американские партнеры это исключительно из своих собственных представлений о визовой политике. Так как штат сотрудников в консульских учреждениях США формируется исключительно американской, а не российской стороной", - подчеркнула дипломат.

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СШАРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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