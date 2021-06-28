Слуцкий заявил, что Чехия не дождется никаких компенсаций от России

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Чешские политики скорее дождутся "уха от селедки", чем компенсации от РФ за взрывы в 2014 году на военных складах в деревне Врбетица, к которым, как утверждает Прага, причастны российские спецслужбы. Такое мнение в понедельник высказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Взрывы боеприпасов в деревне Врбетица. Что мы знаем про эти инциденты

"Абсурдность излагаемых в СМИ требований Чехии по выплате Россией €25,5 млн компенсации за ущерб от взрывов на военных складах во Врбетице сопоставима только с абсурдностью самих утверждений о якобы причастности к этому инциденту российских спецслужб", - заметил Слуцкий в своем Telegram-канале. "Что сказать: ухо от селедки быстрее дождутся чешские политики, чем каких-либо компенсаций от России. Все претензии им стоит направить организаторам и режиссерам этой шитой белыми нитками провокации", - уверен глава комитета.

В заключение Слуцкий с сожалением констатировал, что "упорство Праги в намеренном ухудшении российско-чешских отношений продолжает подрывать перспективы их возможного урегулирования".

Как сообщил в понедельник сайт газеты Mlada fronta Dnes, замминистра иностранных дел Чехии Мартин Смолек вручил российскому послу в Чехии Александру Змеевскому дипломатическую ноту, в которой содержится требование полностью возместить ущерб, причиненный взрывами во Врбетице. По информации издания, чешские власти оценили его примерно в 650 млн крон (примерно €25,5 млн). Смолек также якобы сказал Змеевскому, что Прага настаивает на пересмотре решения о включении Чехии в список недружественных России государств.