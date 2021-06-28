Партия "Родина" выдвинула кандидата на пост губернатора Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 28 июня. /ТАСС/. Кандидат на пост губернатора Ульяновской области от партии "Родина" Ильдар Габитов в понедельник подал документы на выдвижение. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе избирательной комиссии региона.

Ранее в понедельник документы на выдвижение кандидатом на пост губернатора Ульяновской области в понедельник подал врио главы региона Алексей Русских. В субботу на XXIII отчетно-выборной конференции регионального отделения КПРФ кандидатура Русских была выдвинута для участия в выборах губернатора Ульяновской области.

"Региональное отделение Всероссийской политической партии "Родина" в Ульяновской области выдвинуло кандидата на пост губернатора Ульяновской области Ильдара Габитова. 28 июня данный кандидат представил пакет документов на выдвижение в Облизбирком", - отметили в пресс-службе.

В избирательной комиссии уточнили, что для дальнейшего участия в избирательной кампании кандидату предстоит провести сбор подписей муниципальных депутатов в поддержку своей кандидатуры. Он должен предоставить не менее 141 и не более 148 подписей, а также документы для регистрации кандидата не ранее 9 июля и не позднее 18:00 часов (17:00 мск) 18 июля.

Депутаты Законодательного собрания Ульяновской области назначили выборы губернатора региона на 19 сентября, единый день голосования.