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Медведев предложил активизировать партийное сотрудничество России и стран АСЕАН

По словам зампреда Совбеза, для этого нужно использовать все возможности, в том числе дистанционный формат общения

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. РФ и странам, входящим в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), важно расширять сотрудничество между политическими силами. Такое мнение выразил во вторник председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе круглого стола с представителями партий стран АСЕАН.

Укрепление отношений РФ с государствами ассоциации зависит и от партийного взаимодействия, отметил он. "Именно поэтому мы предлагаем активизировать регулярные контакты между политическими силами наших стран", - сказал Медведев.

По его словам, для этого нужно использовать все возможности, в том числе дистанционный формат общения.

Россия придает особое значение партийному измерению предстоящих региональных мероприятий, указал зампредседателя Совбеза. "Рассчитываем здесь на тесную координацию с нашими друзьями из Камбоджи в рамках форума "Азия - Европа", который запланирован на конец сентября этого года", - сказал Медведев, упомянув и другие площадки.

Как считает политик, важную роль должны играть и двусторонние межпартийные документы. Он перечислил целый ряд уже достигнутых соглашений с партиями стран АСЕАН.

В ассоциацию входят десять стран Юго-Восточной Азии: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины. В 2021 году Россия и АСЕАН отмечают 30-летие с начала отношений и 25-летие диалогового партнерства Россия - АСЕАН.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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