Медведев считает, что некоторые профессии из-за цифровизации скоро станут неактуальны

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Целый ряд профессий из-за быстрой цифровизации общества в ближайшее время может стать неактуален, это вызов, который потребует в том числе перестройки системы образования в целом. Об этом во вторник заявил председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе круглого стола с представителями партий стран АСЕАН.

"Быстрая цифровизация ставит перед нами еще один вызов. Очевидно, что в таких условиях целый ряд профессий в ближайшее время может стать неактуальным, нам будут необходимы не только переподготовка кадров, но и изменение системы образования в целом. Это задача, актуальная для всех, сложная для всех", - сказал Медведев, заметив, что это вызов и для России, несмотря на ее выстроенную систему образования с давними традициями.

По словам председателя "Единой России", надо "работать вместе для того, чтобы создавать здесь наилучшие практики и наладить обмен самым передовым опытом".