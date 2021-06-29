Бураков возглавил список Партии пенсионеров на выборах в Госдуму

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Председатель центрального совета Партии пенсионеров Владимир Бураков, председатель президиума центрального совета партии Владимир Ворожцов и председатель бюро президиума Андрей Широков вошли в общефедеральную часть партийного списка на предстоящих выборах в Госдуму. Соответствующее решение было принято во вторник в ходе съезда.

"В федеральную часть вошли Бураков Владимир Юрьевич, Ворожцов Владимир Петрович и Широков Андрей Вячеславович", - сказал Ворожцов.

Он уточнил, что съезд также утвердил список из 341 фамилии и сформировал 36 региональных групп. Также были определены 200 кандидатов, которые будут выдвигаться по одномандатным округам.

Социальный кодекс

"Мы видим свою миссию в повышении уровня жизни пенсионеров и людей предпенсионного возраста. Ибо они сегодня в наиболее тяжелом социальном положении. В это же время, предлагая меры, направленные на реализацию чаяний старшего поколения, мы добиваемся социально-экономических преобразований в интересах всех слоев общества, всех возрастных групп", - сказал Бураков в ходе выступления.

При этом он подчеркнул, что партия ориентируется также на защиту "молодых людей, которые оказались сегодня в столь же непростой социальной ситуации, как и представители старшего поколения". Партия выступает за создание социального кодекса, который позволит покончить "с запутанностью и противоречивостью нынешнего социального законодательства", сказал Бураков.

"Партия пенсионеров считает необходимым упорядочить социальное законодательство, сделать его единым во всех регионах России, создать действенные механизмы реализации социальных прав. Принятие социального кодекса позволит устранить опасное межрегиональное неравенство: жители малых городов и регионов, находящиеся в сложной экономической ситуации, смогут рассчитывать на такой же уровень социальной поддержки, как в Москве и Петербурге", - отметил Бураков.

Пенсии за стаж

Он отметил, что партия будет добиваться существенного увеличения пенсий, а также их назначения в соответствии со стажем, а не с достижением определенного возраста. "Минимальный размер трудовой пенсии должен составлять 70% от средней заработной платы. Пенсии всех групп пенсионеров необходимо регулярно индексировать, независимо от того, продолжает ли пенсионер трудовую деятельность или нет. Бабушки и дедушки, участвующие в воспитании внуков, должны получить дополнительные годы к имеющемуся у них трудовому стажу", - добавил Бураков.

Он также отметил, что "как можно быстрее необходимо ликвидировать Пенсионный фонд и выплачивать пенсии напрямую из средств государственного бюджета".

Еще одно направление в программе партии касается развитие системы здравоохранения. "Предоставление медицинской помощи должно рассматриваться не как оказание гражданину услуги, а как исполнение государством своей важнейшей обязанности. Необходимо полностью изгнать из сферы здравоохранения бухгалтерский подход, когда во главу угла ставится экономическая целесообразность и эффективность", - подчеркнул Бураков.

Как отметил Ворожцов в беседе с ТАСС, у партии много лозунгов, в том числе "Партия пенсионеров - партия будущего", "Партия пенсионеров - в интересах всех и интересах каждого", "Вместе мы сила", "Защитим себя сами".

Указом президента РФ выборы депутатов Госдумы восьмого созыва назначены на 19 сентября. С учетом пандемии коронавируса ЦИК РФ принял решение провести голосование в течение трех дней (17-19 сентября).

Партия пенсионеров имеет депутатов в региональных парламентах и обладает так называемой парламентской льготой. Это означает, что ей для участия в выборах не нужно собирать подписи.