Путин и Лукашенко выступят по видеосвязи на форуме регионов России и Белоруссии

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в четверг, 1 июля, примут участие в пленарном заседании восьмого форума регионов двух стран, который проходит в режиме видеоконференции. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Как отмечается в сообщении, тема пленарного заседания - "Научно-техническое сотрудничество России и Белоруссии в эпоху цифровизации".

Ранее о планах выступления глав государств по видеосвязи на этом форуме сообщал вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев.

Работа трехдневного форума началась во вторник. Он проходит в режиме онлайн под эгидой верхних палат парламентов двух стран.