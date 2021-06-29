МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел совещание по подготовке к прямой линии, которая состоится 30 июня. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в совещании приняли участие руководство администрации президента, некоторые заместители председателя правительства, а также министр финансов РФ Антон Силуанов.

В понедельник у Путина состоялось первое внутреннее совещание с экспертами и администрацией в рамках подготовки прямой линии.