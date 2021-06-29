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Прямая линия с президентом РФ

Путин провел совещание по подготовке к прямой линии

В совещании приняли участие руководство администрации президента, некоторые заместители председателя правительства, а также министр финансов РФ Антон Силуанов

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел совещание по подготовке к прямой линии, которая состоится 30 июня. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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По словам Пескова, в совещании приняли участие руководство администрации президента, некоторые заместители председателя правительства, а также министр финансов РФ Антон Силуанов.

В понедельник у Путина состоялось первое внутреннее совещание с экспертами и администрацией в рамках подготовки прямой линии.

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Путин, Владимир ВладимировичСилуанов, Антон ГермановичРоссияПрямая линия с президентом РФПесков, Дмитрий Сергеевич
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