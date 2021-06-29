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Единый день голосования

Памфилова пригласила представителей ПАСЕ принять участие в наблюдении за выборами в Думу

Глава ЦИК России также проинформировала заместителя председателя ПАСЕ Риа Омен-Рюйтер о деталях многодневного голосования на предстоящих выборах в Госдуму

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова на встрече с членами делегации комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу пригласила их представителей принять участие в наблюдении за выборами в Госдуму в сентябре. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ЦИК.

"Председатель ЦИК России пригласила представителей ПАСЕ принять участие в международном наблюдении на выборах депутатов Государственной думы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе встречи Памфилова проинформировала заместителя председателя ПАСЕ Риа Омен-Рюйтер о деталях многодневного голосования на предстоящих выборах в Госдуму, работе института общественных наблюдателей, процедурах, направленных на повышение прозрачности и легитимности предстоящих выборов.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и депутатов 39 региональных парламентов.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияПамфилова, Элла Александровна
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