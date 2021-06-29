Сенатор от Крыма предостерег НАТО от провокаций у берегов полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. НАТО может спровоцировать очень серьезную реакцию действиями в Черном море, заявил во вторник ТАСС сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя инцидент с фрегатом Нидерландов.

Ранее Минобороны Нидерландов заявило, что российские истребители создали небезопасную ситуацию в Черном море, пролетая слишком низко над фрегатом "Эвертсен". Инцидент произошел на следующий день после того, как британский фрегат нарушил границу РФ в Черном море. В Минобороны России сообщили, что фрегат Нидерландов двигался в сторону Керченского пролива, для предупреждения нарушения границы РФ поднимали истребители и бомбардировщики РФ.

"Они встали на путь провокаций. <…> Вообще могут спровоцировать очень серьезную ответную реакцию, им стоит угомониться и остановиться. Мне кажется, то, что они делают, не свидетельствует о глубоком понимании в военном деле, что делать можно и что нельзя. Вот они делают то, что категорически нельзя. Особенно это касается захода эсминца Великобритании в территориальные воды России", - сказал Цеков.