Матвиенко считает, что у ПАСЕ есть все возможности для выстраивания уважительного диалога

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) может создать единое правовое пространство и выстроить уважительный диалог между всеми странами - участницами организации. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравительной телеграмме на имя председателя ПАСЕ Хендрика Дамса по случаю Международного дня парламентаризма.

"Парламентская ассамблея Совета Европы, в том числе благодаря вашим усилиям, имеет все возможности для создания единого правового, гуманитарного, социального общеевропейского пространства и выстраивания честного и уважительного диалога. Уверена, что конструктивная работа над объединительной повесткой дня станет прочным фундаментом для обеспечения мира, стабильности, экономического роста и процветания всех государств-членов без исключения", - говорится в телеграмме.

Она подчеркнула, что Совет Федерации открыт для многостороннего сотрудничества и совместных проектов "без применения политики двойных стандартов и разделительных линий". По словам спикера Совфеда, очередным примером этому призвана стать Всемирная конференция по межкультурному и межрелигиозному диалогу, которая организуется Межпарламентским союзом при поддержке ООН и пройдет 16-18 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.

Матвиенко напомнила, что Международный день парламентаризма был учрежден в 2018 году резолюцией Генеральной ассамблеи ООН по инициативе, выдвинутой Межпарламентской ассамблеей государств - участников СНГ на 137-й ассамблее МПС в Санкт-Петербурге, и отметила, что эта памятная дата имеет особое значение для развития демократических традиций. "Мы с вами хорошо знаем, насколько высока роль парламентской дипломатии в решении актуальных международных и региональных проблем и совместном поиске ответов на возникающие вызовы и угрозы", - отметила спикер СФ.

Как сообщает пресс-служба СФ, телеграммы с поздравлениями также были направлены в Парламент Южноамериканского общего рынка, Межпарламентский союз и главам парламентов разных стран.