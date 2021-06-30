Сурайкин, Хугаев и Ульянов могут возглавить список "Коммунистов России" на думских выборах

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Председатель "Коммунистов России" Максим Сурайкин, его первый заместитель Руслан Хугаев и зампредседателя Илья Ульянов могут возглавить общефедеральную часть списка кандидатов партии на выборах в Госдуму восьмого созыва. Проект бюллетеня распространен на открывшемся в среду съезде партии.

В общефедеральную часть также вошли зампредседателя партии, исполнительный секретарь ЦК Сергей Малинкович, первый зампред партии Ярослав Сидоров, зампредседателя Чермен Хугаев. Всего в общефедеральную часть вошли 15 человек.

Съезд "Коммунистов России" проходит в Москве в отеле "Советский". Он открылся под звуки "Гимна партии большевиков" 1938 года. После этого в зале был показан краткий фильм о Сурайкине. Участников съезда поприветствовали пионеры.

"Коммунисты России" имеют депутатов в региональных парламентах и обладают так называемой парламентской льготой. Это означает, что партии для участия в выборах не нужно собирать подписи.