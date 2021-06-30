Путин назвал неправильным, когда регионы лишают граждан званий ветеранов труда и льгот

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин назвал неправильным, когда региональные власти лишают граждан званий ветеранов труда и уже имеющихся льгот. Об этом он заявил во время ежегодной прямой линии в среду.

"Это региональное решение, когда присваивались эти звания ветерана труда, и регион же принимает решение о том, чтобы лишить человека этого звания. <...> Cчитаю, что это неправильное решение", - сказал Путин, комментируя соответствующую жалобу жителя Омска.

Он выразил надежду, что омские власти его услышат. Президент напомнил, что в Конституции РФ прописано правило, запрещающее лишать граждан имеющихся льгот.