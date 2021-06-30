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Прямая линия с президентом РФ
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Путин назвал неправильным, когда регионы лишают граждан званий ветеранов труда и льгот

Президент напомнил, что в конституции прописано правило, запрещающее лишать граждан имеющихся льгот

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин назвал неправильным, когда региональные власти лишают граждан званий ветеранов труда и уже имеющихся льгот. Об этом он заявил во время ежегодной прямой линии в среду.

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"Это региональное решение, когда присваивались эти звания ветерана труда, и регион же принимает решение о том, чтобы лишить человека этого звания. <...> Cчитаю, что это неправильное решение", - сказал Путин, комментируя соответствующую жалобу жителя Омска.

Он выразил надежду, что омские власти его услышат. Президент напомнил, что в Конституции РФ прописано правило, запрещающее лишать граждан имеющихся льгот.

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