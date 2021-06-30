Путин подчеркнул, что Ельцин не "передавал ему власть"

"Борис Николаевич Ельцин не передавал мне эту власть. Дело вот в чем: в соответствие с нашим законом, основным законом, в случае сложения президентом своих полномочий временно исполняющим обязанности президента становится председатель правительства Российской Федерации. Я был председателем правительства", - сказал Путин во время ежегодной прямой линии.

Президент признался, что этому решению предшествовали другие события. "Я в какой-то момент был директором Федеральной службы безопасности, и когда Борис Николаевич предложил мне стать секретарем Совета безопасности, а это такая структура, которая занимается уже на политическом уровне координацией от имени президента работой силовых структур, мне нужно было подобрать по поручению президента преемника на должность директора ФСБ", - рассказал Путин. Он добавил, что к его удивлению те люди, которым он предложил эту работу, отказались. "Почему? Ситуация была в стране очень сложная и брать на себя такую ответственность немногим хотелось", - прокомментировал российских лидер.

Более того, по словам Путина, когда Борис Ельцин предложил ему баллотироваться, он и сам сказал, что не готов к этому. "Он мне ответил: "Мы еще к этому вернемся, а вы подумайте". И в конечном итоге, действительно, Борис Николаевич ушел в отставку, я стал исполняющим обязанности президента, но решение о том, кто должен возглавить российское государство, в конечном итоге всегда за гражданами России", - подытожил президент, подчеркнув, что только такой путь передачи власти возможен.