{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Липецкий губернатор наделил полномочиями сенатора своего заместителя

Сенатором РФ от Липецкой области стал Дмитрий Аверов

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов наделил полномочиями сенатора РФ от региона своего заместителя Дмитрия Аверова. Об этом сообщается в постановлении главы региона, опубликованном на сайте администрации области.

"Наделить полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от администрации Липецкой области Аверова Дмитрия Львовича", - говорится в постановлении.

Совет Федерации 23 июня досрочно прекратил полномочия сенатора и бывшего губернатора Липецкой области Олега Королева, который в мае стал участником ДТП в Липецке. Ранее Королев написал заявление о досрочном сложении полномочий по состоянию здоровья. По его словам, он решил досрочно покинуть Совфед по рекомендации врачей.

В мае в полицию Липецка поступило сообщение о том, что на улицах замечен автомобиль "Лексус", который грубо нарушает правила дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, которым оказался Королев. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что обратится в прокуратуру региона и в Совет Федерации с просьбой рассмотреть вопрос о привлечении сенатора к ответственности после ДТП с его участием.

Теги
РоссияЛипецкая областьАртамонов, Игорь Георгиевич
Прямая линия с президентом РФ
Путин пошутил, что после ухода с поста президента будет "сидеть на печке"
Президент в шутку отметил, что не видит смысла работать после отставки
Путин пошутил, что после ухода с поста президента будет "сидеть на печке"
Читать полностью