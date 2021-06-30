Липецкий губернатор наделил полномочиями сенатора своего заместителя

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов наделил полномочиями сенатора РФ от региона своего заместителя Дмитрия Аверова. Об этом сообщается в постановлении главы региона, опубликованном на сайте администрации области.

"Наделить полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от администрации Липецкой области Аверова Дмитрия Львовича", - говорится в постановлении.

Совет Федерации 23 июня досрочно прекратил полномочия сенатора и бывшего губернатора Липецкой области Олега Королева, который в мае стал участником ДТП в Липецке. Ранее Королев написал заявление о досрочном сложении полномочий по состоянию здоровья. По его словам, он решил досрочно покинуть Совфед по рекомендации врачей.

В мае в полицию Липецка поступило сообщение о том, что на улицах замечен автомобиль "Лексус", который грубо нарушает правила дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, которым оказался Королев. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что обратится в прокуратуру региона и в Совет Федерации с просьбой рассмотреть вопрос о привлечении сенатора к ответственности после ДТП с его участием.