Лавров: встреча представителей России и США по стратстабильности должна скоро состояться

АНТАЛЬЯ, 30 июня. /ТАСС/. Встречу делегаций России и США для обсуждения вопросов стратегической стабильности планируется провести до середины июля. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы на ближайшие дни, надеюсь, до середины июля, планируем встречу делегаций, которые должны рассматривать задачи, поставленные президентами [РФ и США] в области стратегической стабильности, контроля над вооружениями, ограничения вооружений", - сказал он.

Диалог по кибербезопасности

Россия, по словам министра, предложила США организовать развернутый диалог по вопросам кибербезопасности, американская же сторона призвала Москву сначала найти хакеров, которые "ломились в трубопровод и мясокомбинаты" в Соединенных Штатах.

"По кибербезопасности мы предложили развернутый, крупный диалог. Американские коллеги сразу после Женевы стали говорить: нет, сначала вы этих хакеров арестуйте и накажите, которые ломились, значит, в наш трубопровод, мясокомбинаты. Немножко не о том, понимаете", - сказал он.

РФ и США нужно обнулить нездоровую ситуацию в вопросе функционирования дипмиссий.

РФ готова к поиску баланса по решению вопросов с США в тех областях, где существуют проблемы