Небензя: место "Талибана" в политике Афганистана следует учитывать при урегулировании

ООН, 30 июня. /ТАСС/. Россия считает, что при урегулировании в Афганистане следует учитывать то место, которое радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) занимает в политической жизни страны. Об этом заявил в среду на брифинге постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Мы активно участвуем во всех усилиях по установлению мира в Афганистане, - сказал он. - Этим надо заниматься как можно быстрее, потому что сам "Талибан" заявляет, что контролирует 80% территории Афганистана. Я не знаю, насколько точны эти цифры, и комментировать их не могу. Но решение не может быть найдено, если не учитывать, что "Талибан" снова стал частью политического ландшафта Афганистана".

Небензя отметил, что ситуация в Афганистане меняется быстро, в том числе вследствие вывода войск США. "Нам еще предстоит увидеть, как будет выглядеть эта страна после окончательного ухода американцев", - добавил он.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден 14 апреля объявил о планах начать вывод американских военнослужащих из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября. Это решение отличается от обязательств Вашингтона вернуть свои войска домой к 1 мая 2021 года, которые были закреплены в соглашении, достигнутом в феврале прошлого года в столице Катара Дохе предыдущей администрацией США и движением "Талибан". Талибы начали наступление, заняв ряд районных центров и окружив другие.