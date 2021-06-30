Губернатор Свердловской области возглавил список "Единой России" на выборы в Заксобрание

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Члены свердловского отделения партии "Единая Россия" тайным голосованием определили список кандидатов в депутаты Законодательного собрания региона. Об этом сообщили в пресс-службе отделения.

"Фамилии кандидатов и их порядок соответствуют итогам предварительного голосования. Незначительные изменения обусловлены личными заявлениями участников. Таких заявлений было немного. При этом их место, согласно рейтингу предварительного голосования, занимает следующий кандидат", - цитирует пресс-служба главу отделения Виктора Шептия.

В тройку кандидатов по единому избирательному округу вошли губернатор Евгений Куйвашев, сенатор Аркадий Чернецкий и первый замгубернатора Александр Высокинский. Также были определены кандидаты от партии по одномандатным округам.

Выборы в Заксобрание Свердловской области пройдут 19 сентября, проходить они будут три дня, начиная с 17 сентября.