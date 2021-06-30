Эксперт назвал поддержку Путиным единороссов сильным сигналом для избирателей

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Заявление президента РФ Владимира Путина о намерении поддержать партию "Единая Россия" на выборах в Госдуму является сильным сигналом для электората. Такое мнение высказал в среду директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков по итогам ежегодной прямой линии главы государства.

"Очень важный момент - это констатация Владимиром Путиным факта, что "Единая Россия" - ответственная политическая партия, которая часто поступала вопреки своим электоральным интересам. Действовала ответственно и компетентно, не обращая внимания на разную политическую конъюнктуру. Это сильный сигнал от президента как для самой "Единой России", так и для всего электората", - сказал Чеснаков.

"Позиция президента говорит о его тесной связке с "Единой Россией", - сказал Чеснаков. Политолог напомнил, что ходе прямой линии глава государства неоднократно упоминал социально значимые инициативы партии, в том числе касающиеся газификации и защиты от списания минимального гарантированного дохода граждан.

Во время прямой линии 30 июня президент России Владимир Путин заявил, что будет поддерживать партию "Единая Россия" в ходе выборов депутатов Госдумы, он отметил, что единороссы не занимаются популизмом и идут на принятие непопулярных, но необходимых решений.

Президент 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.