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Эксперт назвал поддержку Путиным единороссов сильным сигналом для избирателей

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков напомнил, что ходе прямой линии глава государства неоднократно упоминал социально значимые инициативы партии

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Заявление президента РФ Владимира Путина о намерении поддержать партию "Единая Россия" на выборах в Госдуму является сильным сигналом для электората. Такое мнение высказал в среду директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков по итогам ежегодной прямой линии главы государства.

"Очень важный момент - это констатация Владимиром Путиным факта, что "Единая Россия" - ответственная политическая партия, которая часто поступала вопреки своим электоральным интересам. Действовала ответственно и компетентно, не обращая внимания на разную политическую конъюнктуру. Это сильный сигнал от президента как для самой "Единой России", так и для всего электората", - сказал Чеснаков.

"Позиция президента говорит о его тесной связке с "Единой Россией", - сказал Чеснаков. Политолог напомнил, что ходе прямой линии глава государства неоднократно упоминал социально значимые инициативы партии, в том числе касающиеся газификации и защиты от списания минимального гарантированного дохода граждан.

Во время прямой линии 30 июня президент России Владимир Путин заявил, что будет поддерживать партию "Единая Россия" в ходе выборов депутатов Госдумы, он отметил, что единороссы не занимаются популизмом и идут на принятие непопулярных, но необходимых решений.

Президент 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЕдиный день голосованияПрямая линия с президентом РФ
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