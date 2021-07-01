Памфилова: на выборы в Госдуму по одномандатным округам уже выдвинуто 63 кандидата

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Более 60 кандидатов уже выдвинуто на выборы в Госдуму по одномандатным округам. Об этом сообщила в четверг на заседании Центризбиркома его председатель Элла Памфилова.

"По 225 одномандатным округам уже выдвинуты 63 кандидата", - проинформировала она.

Кроме того, по данным главы ЦИК, на выборы высших должностных лиц в девяти субъектах РФ региональными отделениями 12 политических партий выдвинуто 30 кандидатов, наибольшее их количество - семь - в Хабаровском крае. В единый день голосования прямые выборы глав регионов пройдут в Мордовии, Чечне, Туве, Хабаровском крае, Белгородской, Пензенской, Тверской, Ульяновской, Тульской областях. В восьми из этих субъектов выдвижение кандидатов уже стартовало, в Тульской области оно начнется 5 июля.

Что касается выборов в 39 региональных заксобраний, то, по информации Памфиловой, по единым округам семь партий уже выдвинули "списки кандидатов в составе 639 человек, по одномандатным округам выдвинулись 70 кандидатов, в том числе одна партия выдвинула пять кандидатов, 65 кандидатов - в порядке самовыдвижения". При этом в двух субъектах РФ - Приморском крае и Ханты-Мансийском автономном округе - период выдвижения стартует 5 июля.

"Кампания началась, идет", - резюмировала председатель Центризбиркома.

Наличие кворума

Избирательные комиссии должны иметь кворум на протяжении всех трех дней голосования на выборах депутатов Госдумы, заявила Памфилова. Она напомнила, что в ЦИК поступали разного рода экспертные предложения по организации многодневного голосования, многие из них были приняты.

Однако, уточнила Памфилова, "был отвергнут ряд предложений, нарушающих закон или направленных на сужение прав и возможностей избирателей". Среди таких предложений, по ее словам, ограничение голосования на дому одним днем (19 сентября) и инициатива о работе избирательных комиссий полным составом в течение всех трех дней голосования. "Это нереально, нигде этого нет. А если человек заболел, а если в командировке", - пояснила глава ЦИК.

Она сообщила, что, согласно решению Центризбиркома, в работе избирательных комиссий на протяжении всех трех дней голосования должен быть "обеспечен кворум". "Комиссия должна иметь возможность принимать решения, быть правомочна принимать решения", - указала Памфилова.

Этапы кампании

Официально избирательная кампания в Госдуму началась 17 июня.

Согласно ее календарному плану, утвержденному ранее ЦИК РФ, прием документов от партий для выдвижения кандидатов на выборы в Госдуму завершится 13 июля, а само выдвижение кандидатов и списков кандидатов должно пройти в срок с 18 июня по 12 июля. На регистрацию они должны подать документы с 5 июля по 4 августа, на принятие решения о регистрации или об отказе в ней отводится 10 дней.

Указом президента РФ Владимира Путина выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Ввиду пандемии новой коронавирусной инфекции ЦИК РФ в рамках своих полномочий принял решение о проведении голосования в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.