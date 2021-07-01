Памфилова поручила провести ревизию всех избирательных участков

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Председатель ЦИК Элла Памфилова поручила региональным избиркомам провести ревизию на предмет доступности и надлежащего состояния всех избирательных участков, где в сентябре пройдут выборы.

"Я прошу вас под личную ответственность проинвентаризировать, в какой готовности, в каком состоянии находятся избирательные участки", - заявила она в четверг на заседании Центризбиркома.

Памфилова уточнила, что заниматься этим должны в том числе председатели территориальных избиркомов, представители ЦИК также будут "выезжать и мониторить состояние участков". Глава Центризбиркома напомнила, что контроль за состоянием участков находится в компетенции избирательных комиссий, поскольку в соответствии с законодательством "помещения для голосования безвозмездно предоставляются в распоряжение избиркомов главой администрации соответствующего муниципального образования".

В частности, Памфилова призвала обратить внимание на обеспечение возможности маломобильным избирателям голосовать на первых этажах зданий.

"Мы не требуем дворцов, больших трат, понимаем ситуацию, в которой находится ряд регионов. Где-то наводнения, где-то пожары. Но где можно, нужно сделать так, чтобы ни вам не было стыдно, ни нашим избирателям", - обратилась она к представителям избиркомов.

Указом президента Владимира Путина выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Ввиду пандемии новой коронавирусной инфекции ЦИК РФ в рамках своих полномочий принял решение о проведении голосования в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.