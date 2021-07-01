ЛДПР первой подала в ЦИК документы о выдвижении кандидатов на выборы в Госдуму

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Представители ЛДПР в четверг подали в Центризбирком документы, необходимые для заверения федерального избирательного списка партии и списка кандидатов по одномандатным округам на предстоящие выборы депутатов Госдумы.

Представители партии, в том числе ее лидер Владимир Жириновский, доставили в ЦИК несколько коробок с бумагами, на которые нанесена партийная символика. Таким образом ЛДПР стала первой партией, которая подала документы для заверения списков кандидатов.

"Уважаемый Владимир Вольфович, члены фракции ЛДПР, рада вас приветствовать. Вы по традиции открываете этот сезон, порядок с дисциплиной - это ваше отличительное качество", - сказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

В свою очередь Жириновский отметил, что партия подает списки "с большим чувством удовлетворения". "219 человек у нас в списке и 225 одномандатников. Это команда ЛДПР, которая будет участвовать в выборах 19 сентября", - сказал он.

ЛДПР провела свой предвыборный съезд 25 июня. В общефедеральную часть списка вошли 15 кандидатов, возглавил ее Жириновский. За ним следуют глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и депутат Госдумы, замглавы высшего совета ЛДПР Сергей Каргинов. В общей сложности по итогам съезда в список партии вошли 219 человек, сформировано 58 региональных групп. Члены партии также проголосовали за список из 225 кандидатов по одномандатным округам.

Согласно календарному плану ЦИК, партии должны до 12 июля включительно выдвинуть кандидатов на съездах и до 13 июля подать документы в ЦИК для заверения списков. На заверение списков у Центризбиркома есть семь дней. Затем партии должны предоставить в ЦИК документы, необходимые для регистрации федерального списка кандидатов, одномандатники подают документы для регистрации в окружные комиссии своего одномандатного округа. Подать документы на регистрацию можно с 5 июля до 4 августа.

О выборах

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.