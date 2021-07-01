Захарова заявила, что Россия надеется на восстановление иранской ядерной сделки до 14 июля

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что переговоры по возвращению США к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) успешно завершат к шестой годовщине иранской ядерной сделки - 14 июля. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы считаем, что все необходимое для восстановления СВПД заложено в этом самом документе, который дался, в общем-то, такой большой ценой. Россия, как и все остальные стороны, стремится к скорейшему завершению переговорного процесса, желательно не позднее шестой годовщины СВПД. Но в общем это скорее такая желаемая психологическая отметка, настоящей ценностью является качественный результат, безусловно, который, мы очень надеемся, будет достигнут", - подчеркнула Захарова.

По ее словам, на переговорах по восстановлению СВПД в Вене отмечается существенный прогресс. "За эти три месяца делегациям удалось значительно продвинуться в согласовании параметров и модальностей восстановительного процесса по СВПД, также удалось определить ответ и последовательность тех шагов, которые предстоит предпринять Соединенным Штатам Америки и Ирану, также проанализировать, каким образом будет закрепляться соответствующие обязательства и обеспечиваться их проверка", - сказала официальный представитель МИД РФ.

Она подчеркнула, что "наряду с полным пересмотром ранее принятых американской стороной антииранских рестрикций, вступающих в противоречие с СВПД и резолюцией Совбеза [ООН], первостепенное значение, конечно, имеет скорейшее восстановление проверочной деятельности МАГАТЭ в Иране в тех масштабах, которые были заданы Совместным планом действий". Захарова добавила, что "секрет живучести" СВПД заключается в том, что эти договоренности не имеют разумной альтернативы, "а без них меры безопасности становятся более уязвимыми".

Тем не менее пока каких-либо практических шагов со стороны США по отказу от разрушительного курса давления на Иран не наблюдается. "С сожалением и озабоченностью приходится констатировать, что, заявив о желании вернуться к осуществлению СВПД, нынешняя американская администрация пока не предприняла никаких практических шагов, которые свидетельствовали бы об отказе от разрушительного курса своих предшественников. Все - это очень важный момент - ранее введенные против Ирана односторонние санкции вместе с ограничениями и запретами на реализацию проектов СВПД по реконфигурации иранской ядерной программы продолжают действовать", - отметила дипломат.

В Вене с апреля ведутся очные переговоры Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) с целью восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде: снятия санкций США с Ирана, выполнения ядерных обязательств Ираном, возвращения США в сделку. Представители государств - участников СВПД также проводят отдельные консультации с делегацией США без участия Ирана. Прямые переговоры между американскими эмиссарами и представителями Ирана в Вене пока не велись.