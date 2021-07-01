Захарова: РФ исходит из того, что инициатором восстановления саммитов с ЕС станет Евросоюз

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Россия исходит из того, что Евросоюз станет инициатором восстановления традиционных саммитов Россия - ЕС. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С сожалением воспринимаем неготовность Евросоюза к диалогу с Россией. Я хотела бы напомнить, <...> что саммиты Россия - ЕС традиционно проводились дважды в год, и всего в таком формате состоялось 32 встречи. Формат являлся таким доминирующим, главенствующим в выстроенной не без труда многоярусной архитектуре взаимодействия. Он, вот этот формат, позволял не только путем переговоров решать те или и иные практические проблемы, но и определять стратегический вектор отношений, что, конечно, отвечало интересам жителей России и стран ЕС. <...> Мы исходим из того, что инициатором восстановления данного формата станет Евросоюз", - сказала она.