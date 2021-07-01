ЦИК совершенствует сервис "Мобильный избиратель" для голосования по одномандатным округам

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия РФ работает над совершенствованием механизма "Мобильный избиратель" для голосования по одномандатным округам. Об этом сообщил член ЦИК РФ Антон Лопатин в четверг в ходе лектория координационного совета по общественному контролю за голосованием в Общественной палате РФ.

"Не исключаю, что на следующих выборах мы эту тему попробуем расширить и сделать все возможное, чтобы и по проекту "Мобильный избиратель" активное избирательное право по одномандатным избирательным округам не терялось", - отметил Лопатин.

Он напомнил, что механизм "Мобильный избиратель" позволяет гражданам России голосовать по месту пребывания. Однако у программы есть свои нюансы - она позволяет голосовать только в пределах одного одномандатного округа. "На выборах депутатов Госдумы выдают два бюллетеня - один бюллетень выдают за федеральный список, за единый фактически список, а второй бюллетень выдают за одномандатный избирательный округ. И если ты переписываешься на избирательный участок, на котором идет голосование, по другому одномандатному округу, то здесь ты свою часть активного избирательного права, к сожалению, теряешь", - отметил Лопатин.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и депутатов 39 региональных парламентов.