Захарова: давление на Таллин в вопросах соблюдения прав русскоязычных не должно ослабнуть

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что давление международных структур на Эстонию в вопросах соблюдения прав русскоязычного населения республики не ослабнет. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя заявления эстонских властей о стремлении обеспечить постепенный переход страны к единому образованию на эстонском языке, дипломат отметила деструктивность подобных намерений.

"Это желание, направленное на подрыв базовых прав национальных меньшинств, зафиксированных в документах ООН и Совета Европы. Наша позиция в полной мере соответствует критическим выводам мониторинговых структур этих международных организаций, а также ОБСЕ в отношении языковой политики эстонских властей, подчеркнула Захарова. - Мы надеемся, что праведное и законное давление на Таллин в этом принципиальном вопросе не ослабнет".

По словам дипломата, Москва в свою очередь продолжит "плотный мониторинг ситуации в образовательной сфере Эстонии вместе с профильными организациями на основе имеющейся юридической базы".

В апреле министр образования и науки Эстонии Лийна Керсна сообщила, что план полного перехода школьного образования на государственный язык будет готов к ноябрю. Ранее в том же месяце министр государственного управления Яак Ааб заявил, что русские школы Эстонии не будут переведены на эстонский язык обучения, пока в правящую коалицию республики входит Центристская партия, которую он представляет. В начале июня премьер-министр Кая Каллас сказала, что переход на образование на эстонском языке состоится не позднее 2035 года.

В разных регионах Эстонии действуют 74 средние школы, в которых можно получить образование на русском языке, но их число неуклонно сокращается. В русских школах республики обучаются свыше 20% всех учащихся средних общеобразовательных заведений страны. Преподавание в них ведется по системе "60 на 40", в соответствии с которой предметы на русском языке могут составлять не более 40% от общего количества.