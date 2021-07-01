Захарова прокомментировала заявление Борреля о подготовке новых санкций против Москвы

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о подготовке новых санкций против Москвы, указала, что Брюссель продолжает нагнетать конфронтационный курс.

"Разговаривать с Россией на языке санкций, шантажа, угроз бесполезно. Мы сожалеем, что вместо того, чтобы признать этот абсолютно очевидный и исторически подкрепленный факт, в Евросоюзе продолжают нагнетать конфронтационную риторику", - сказала она на брифинге в четверг.

По словам Захаровой, Брюссель оказывается заложником своих взаимоисключающих принципов по выстраиванию отношений с РФ.

Кроме того, дипломат добавила, что именно Евросоюз последовательно уходит от профессионального разговора с РФ по тематике киберугроз и борьбе с дезинформацией. "Мы неоднократно предлагали всем нашим партнерам, в том числе западным, выстраивали механизмы, они о них знают, для взаимодействия в том числе по проблематике кибербезопасности", - отметила официальный представитель дипведомства.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил 29 июня в своем блоге, что в ближайшие недели и месяцы подготовит по поручению лидеров 27 стран сообщества варианты новых санкций против России и возможные сферы взаимодействия с Москвой, которая является крупным игроком на мировой арене.