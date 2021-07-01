Замглавы МО РФ Панков будет представлять Думе на ратификацию договор о пункте ВМФ в Судане

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назначил статс-секретаря - заместителя министра обороны РФ Николая Панкова своим официальным представителем при ратификации Госдумой и Советом Федерации соглашения о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Судане. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации.

"Назначить статс-секретаря - заместителя министра обороны РФ Панкова Николая Александровича официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального Собрания РФ вопроса о ратификации соглашения между РФ и Республикой Судан о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота РФ на территории Республики Судан, подписанного в Хартуме 23 июля 2019 года и в Москве 1 декабря 2020 года", - говорится в распоряжении.

Пункт материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ РФ предназначен для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа военных кораблей России. Документ предполагал, что Судан передает РФ в безвозмездное пользование на весь срок действия соглашения территорию и недвижимое имущество, включающие в себя береговую зону и водную акваторию с зоной причального фронта (зону стоянки плавсредств). Максимальная численность военного и гражданского персонала пункта МТО не должна превышать 300 человек, ее увеличение возможно по согласованию с Суданом. Срок действия соглашения - 25 лет с автоматическим продлением на 10-летние периоды в случае, если ни одна из сторон за год до истечения очередного периода письменно не уведомит другую по дипломатическим каналам о намерении прекратить действие соглашения.

1 июня Судан объявил о пересмотре соглашения с РФ по созданию базы на Красном море. Как заявил тогда начальник генштаба страны генерал-лейтенант Мухаммед Усман аль-Хусейн в интервью суданскому телеканалу Blue Nile, Хартум ведет переговоры с Москвой по пересмотру договора, "чтобы учесть свои интересы и выгоду". Официальный представитель МИД России Мария Захарова 10 июня отметила, что текст российско-суданского соглашения может меняться, при этом Москва подтверждает заинтересованность в сотрудничестве с Хартумом. Она напомнила, что упомянутое соглашение было подписано уполномоченным представителем суданского переходного Военного совета в Хартуме 23 июля 2019 года, то есть после смены политического режима в Судане (11 апреля 2019 года в Судане был совершен военный переворот, армия отстранила находившегося 30 лет у власти в стране президента Омара аль-Башира). Однако этот документ пока не ратифицирован в Судане, поскольку в стране отсутствует обладающий такими полномочиями законодательный орган власти. Соответственно, до вступления в силу данного соглашения в его текст могут вноситься изменения по согласованию и на усмотрение сторон.