Ульяновское отделение "Единой России" поможет врио губернатора пройти муниципальный фильтр

УЛЬЯНОВСК, 1 июля. /ТАСС/. Президиум регионального политсовета партии "Единая Россия" принял на заседании в четверг решение о поддержке при прохождении муниципального фильтра кандидатуры врио губернатора Ульяновской области Алексея Русских, выдвинутого КПРФ для участия в выборах главы региона . Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального отделения.

28 июня Русских в качестве кандидата от КПРФ подал в избирательную комиссию Ульяновской области пакет документов на выдвижение для участия в выборах.

"По итогам было принято решение оказать поддержку врио губернатора Алексею Русских в прохождении муниципального фильтра", - сказал собеседник агентства.

Секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Василий Гвоздев сообщил журналистам, что принятое решение было ожидаемым. "Когда Алексей Юрьевич буквально несколько дней назад на заседании законодательного собрания пришел к нам во фракцию и совершенно официально как выдвинутый кандидат в губернаторы обратился к нам с просьбой, с обращением поддержать его на выборах и поддержать при сборе муниципального фильтра, мы, конечно, во-первых, оценили этот шаг, потому что другие кандидаты и другие партии к нам не обратились с таким предложением, а он проявил сам инициативу. Во-вторых, обсудив с депутатами законодательного собрания, я как секретарь принял решение инициировать заседание президиума, так как такой серьезный вопрос необходимо рассмотреть с участием депутатов муниципального уровня, с участием членов президиума, задать вопросы Алексею Юрьевичу в части программы, в части конструктивных взаимоотношений, наказов избирателей", - сказал он.

Гвоздев добавил, что необходимо объединить усилия для развития региона. "Безусловно мы, работая вот эти 90 дней, выстраивая, с нашей точки зрения, рабочие, деловые отношения прежде всего с Алексеем Юрьевичем как врио губернатора, которого делегировал президент РФ Владимир Владимирович Путин, на делах, на проектах проверяли, сверяли наши позиции", - уточнил он.

Депутаты Законодательного собрания Ульяновской области назначили выборы губернатора региона на 19 сентября, единый день голосования.