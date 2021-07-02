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Кремль не планирует пересматривать отношение к институту полпредов президента

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил тот факт, что соответствующий пост в Сибирском федеральном округе несколько месяцев остается вакантным

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Кремль не планирует пересматривать свое отношение к институту полномочных представителей президента в федеральных округах, сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Нет, никакого пересмотра отношения к институту полпредов нет", - сказал он, комментируя тот факт, что соответствующий пост в Сибирском федеральном округе несколько месяцев остается вакантным.

Говоря о том, когда будет назначен новый полпред в Сибирском федеральном округе, Песков не стал называть конкретные сроки. "Это решение главы государства. Как только глава государства определиться с кандидатурой, то он подпишет соответствующий указ", - сказал представитель Кремля.

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