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Песков: решения о признании некоторых НПО нежелательными в РФ с Кремлем не согласовываются

Пресс-секретарь главы государства считает, что СМИ, имеющие отношение к НПО, должны ассоциироваться с ними

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Кремль не имеет отношения к принятию Генпрокуратурой решений о признании ряда неправительственных организаций (НПО) нежелательными в России. Это подчеркнул в беседе с журналистами в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

30 июня надзорное ведомство признало нежелательной на территории РФ деятельность трех британских и одной французской НПО, среди которых "Фонд Ходорковского".

"Нет", - ответил Песков на вопрос, согласовываются ли такие решения с администрацией президента.

На вопрос же, должны ли средства массовой информации, имеющие отношение к этим НПО, ассоциироваться с ними, представитель Кремля ответил утвердительно. "По крайней мере, должны ассоциироваться, - сказал Песков. - Не мы принимаем такие решения, но здесь, по-моему, напрямую имеется связь".

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