Памфилова считает, что муниципальный фильтр в 5% позволяет отсеивать фриков на выборах

"Моя позиция: 5% - это оптимальный вариант, который позволяет сохранить широкий спектр конкуренции, при этом отфильтровывая фриков", - заявила она во вторник, отвечая на вопросы участников форума молодых политологов "Дигория".

Памфилова напомнила, что ранее предложила регионам снизить размер муниципального фильтра до минимальных 5-6%, ряд из них откликнулся на эту инициативу. При этом, обратила внимание глава Центризбиркома, парламентская оппозиция, критиковавшая муниципальный фильтр, так и не смогла консолидированно разработать законопроект о его реформе.

Памфилова уверена, что как таковой муниципальный фильтр не является препятствием для участия кандидатов в выборах. "Если сильный кандидат, в том числе от власти, не боится конкуренции, не чувствует себя политическим инвалидом, не создает себе политических костылей в виде ограничений, выжигая поле от конкурентов, он нормально побеждает", - полагает она.

Председатель ЦИК также считает нецелесообразным снижение порога прохождения партий по спискам в Госдуму с 5 до 1%, о чем ее спросил один из участников форума. По ее мнению, партии для успеха на федеральных выборах должны активно участвовать в муниципальных кампаниях, а "создавать искусственно тепличные условия для слабаков нет смысла, это потеря времени и обман избирателей".

В целом, по оценке Памфиловой, в настоящее время в РФ сложилась избирательная система, позволяющая "выявить все политические силы, которые в той или иной мере поддерживаются обществом".

Муниципальный фильтр

Муниципальный фильтр был установлен законодательством в 2012 году, когда были возвращены прямые выборы губернаторов. Он обязывает всех кандидатов на пост главы региона собирать определенное количество подписей муниципальных депутатов и глав муниципальных образований, чтобы быть зарегистрированными на выборах. Порог муниципального фильтра варьируется в регионах от 5% до 10% от общего числа муниципалов.