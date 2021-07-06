Руководитель отделения КПРФ в Чечне выдвинул свою кандидатуру на выборы главы республики

ГРОЗНЫЙ, 6 июля. /ТАСС/. Руководитель отделения КПРФ в Чеченской Республике Халид Накаев выдвинул свою кандидатуру на выборы главы региона, которые пройдут 19 сентября. Об этом сообщается в Instagram избирательной комиссии республики.

"Сегодня, 6 июля, еще один кандидат уведомил избирательную комиссию Чеченской Республики о своем выдвижении в качестве кандидата на должность главы Чеченской Республики, выборы которого пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Это депутат парламента Чеченской Республики Накаев Халид, выдвинутый от чеченского регионального отделения КПРФ", - говорится в сообщении.

Накаев с января 2012 по сентябрь 2016 года занимал должность первого заместителя главы администрации Сунженского района Чечни. 18 сентября 2016 года избран депутатом парламента Чеченской Республики IV созыва. В 2017 году избран первым секретарем чеченского отделения КПРФ.

Ранее действующий глава республики Рамзан Кадыров подал документы на выдвижение кандидатом от "Единой России" на выборы главы региона на новый срок.

Прямые выборы главы Чечни и нового состава регионального парламента назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Последние выборы главы республики прошли 18 сентября 2016 года.