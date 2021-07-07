"Зеленые" выдвинут в Госдуму от Забайкалья бывшего лидера "Альянса Зеленых" Закондырина

ЧИТА, 7 июля. /ТАСС/. Участники съезда российской экологической партии "Зеленые" решили выдвинуть на выборы в Госдуму РФ по Даурскому округу в Забайкальском крае первого заместителя общественного совета при Минприроды РФ, бывшего лидера партии "Альянс Зеленых" Александра Закондырина. О своем выдвижении Закондырин сообщил в среду в Instagram.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут осенью в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.

"Съезд российской экологической партии "Зеленые" единогласно выдвинул меня кандидатом в депутаты Государственной думы РФ по Даурскому избирательному округу №44 (Забайкальский край). Благодарю коллег за доверие и рассчитываю, что совместными усилиями мы впервые в истории российского парламента сформируем "зеленую" фракцию", - написал политик.

Как уточняется в публикации, Закондырин уже прибыл в Забайкалье и начал готовиться к избирательной кампании.

Александр Закондырин родился 7 сентября 1984 года в Мурманске. Кандидат юридических наук, член Ассоциации юристов России. Работал в руководстве "Национальной резервной корпорации", был депутатом и членом Общественной палаты Москвы. Возглавлял "Альянс зеленых" с декабря 2015 года по июнь 2019 года, пока Верховный суд не ликвидировал партию за недостаточное участие в региональных выборах. С 2019 года является генеральным директором Ассоциации разработчиков природоохранных технологий и экологических инициатив.

Весной 2021 года участвовал в праймериз "Единой России" для выдвижения в Госдуму по Читинскому округу и занял второе место, уступив начальнику Забайкальской железной дороги (филиал РЖД), секретарю регионального отделения ЕР в Забайкалье Александру Скачкову.