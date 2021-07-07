Новый конкурс на должность министра цифрового развития Свердловской области объявят в июле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Власти Свердловской области в июле запустят новый конкурс на должность руководителя министерства цифрового развития и связи региона, учрежденного в марте 2021 года. Об этом ТАСС сообщил заместитель губернатора региона Олег Чемезов, курирующий вопросы цифровизации.

Ранее власти сообщали, что им не удалось найти подходящего претендента на должность министра по итогам первого открытого конкурса, объявленного в апреле 2021 года.

"Министерство создано, идет процесс централизации и формирования команды. <...> Буквально на днях разместятся условия второго конкурса на должность министра. Когда мы примем решение об исполнении обязанностей министра, начнем переводить людей из департамента [информатизации и связи Свердловской области] в новое министерство", - сказал он.

В марте 2021 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о создании министерства цифрового развития и связи региона. Оно было учреждено на базе департамента информатизации и связи. Позже в апреле власти объявили о проведении открытого конкурса на должность министра. Всего заявки подали 24 кандидата, однако определить победителя так и не удалось.

Создание министерства, по мнению властей, предполагает "переход на централизованную модель управления процессами информатизации, цифрового развития и обеспечения информационной безопасности". Новое ведомство будет регулировать процессы цифровизации, в том числе направленные на качественное оказание жителям региона государственных и муниципальных услуг. Ключевая задача - ускорить цифровую трансформацию Свердловской области для достижения целей национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".