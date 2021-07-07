"Гражданская платформа" подала в ЦИК документы о выдвижении кандидатов на выборы в Думу

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Представители партии "Гражданская платформа" в среду подали в Центризбирком документы, необходимые для заверения федерального избирательного списка партии и списка кандидатов по одномандатным округам на предстоящие выборы депутатов Госдумы.

Представители партии, в том числе председатель федерального политкомитета "Гражданской платформы" Рифат Шайхутдинов, доставили в ЦИК несколько коробок с бумагами, на которые нанесена партийная символика. "Гражданская платформа" стала восьмой партией, которая подала документы для заверения списков кандидатов. Ранее необходимые бумаги привезли ЛДПР, "Коммунисты России", "Родина", "Справедливая Россия - За правду", КПРФ, "Единая Россия" и Партия пенсионеров.

"Гражданская платформа" провела свой предвыборный съезд 3 июля. В общефедеральную часть списка вошли сам Шайхутдинов, заместитель председателя федерального политкомитета Сергей Милицкий и секретарь федерального политкомитета Валерий Вакарюк. По итогам съезда в список партии вошли 246 человек, сформирована 41 региональная группа. Также был утвержден 61 кандидат для выдвижения по одномандатным округам.

Согласно календарному плану ЦИК, партии должны до 12 июля включительно выдвинуть кандидатов на съездах и до 13 июля подать документы в ЦИК для заверения списков. На заверение списков у Центризбиркома есть семь дней. Затем партии должны предоставить в ЦИК документы, необходимые для регистрации федерального списка кандидатов, одномандатники подают документы для регистрации в окружные комиссии своего одномандатного округа. Подать документы на регистрацию можно с 5 июля до 4 августа.

Президент Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.