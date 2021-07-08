Лавров завил, что Россия будет способствовать наращиванию турпотока в Азию после пандемии

ВЛАДИВОСТОК, 8 июля. /ТАСС/. Россия будет способствовать наращиванию потока туристов в азиатские страны по мере ослабления пандемии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в четверг в Дальневосточном федеральном университете с лекцией на тему "Международная деятельность России для развития российских регионов".

"Выступаем за принятие дополнительных мер по возобновлению и расширению регионального сотрудничества в сфере туризма. Это отрасль серьезно пострадала от пандемии и, по мере стабилизации обстановки, будем всячески способствовать возвращению турпотоков к высоким допандемическим уровням и дальнейшему наращиванию этих потоков, - сказал Лавров. - Позавчера, когда мы встречались с министрами стран АСЕАН, мы внесли соответствующую инициативу в Джакарте".