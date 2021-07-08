Делегация Совфеда будет наблюдать за досрочными выборами в парламент Молдавии

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Делегация Совета Федерации во главе с зампредом комитета по международным делам Фаритом Мухаметшиным примет участие в наблюдении за предстоящими 11 июля досрочными парламентскими выборами в Молдавии. Об этом сообщила в четверг пресс-служба верхней палаты парламента.

"Делегация Совета Федерации примет участие в мониторинге внеочередных парламентских выборов в Республике Молдова 11 июля 2021 года. Возглавит делегацию заместитель председателя комитета СФ по международным делам Фарит Мухаметшин", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, в состав миссии наблюдателей по линии МПА СНГ войдут первый заместитель председателя комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Полетаев и член этого же комитета Олег Цепкин, члены комитета СФ по социальной политике Виктор Абрамов и Сергей Горняков, а также член комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Кондратенко. По линии парламентского собрания Союза Белоруссии и России мониторинг выборов проведет член комитета СФ по международным делам Александр Карелин.

Досрочные выборы в парламент Молдавии были назначены после того, как в стране разразился политический кризис. Президент Майя Санду, вступив в должность, добилась отставки правительства и заблокировала назначение нового кабинета министров, чем спровоцировала роспуск парламента, в котором фракция Партии действия и солидарности (ПДС) насчитывала 15 из 101 депутата. В предыдущем составе парламента были представлены шесть партий: Партия социалистов Республики Молдова (37 мандатов), ПДС (15 мандатов), "Платформа достоинство и правда" (11 мандатов), Демократическая партия Молдовы (10 мандатов) и партия "Шор" (девять мандатов).