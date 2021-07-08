Секретарь Совбеза РФ обсудил с главой Адыгеи безопасность туристической инфраструктуры

МАЙКОП, 8 июля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в четверг прибыл в Республику Адыгея. В Майкопе он провел рабочую встречу с главой региона Муратом Кумпиловым, сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата Совбеза Евгений Аношин.

"Обсудили вопросы безопасности туристической инфраструктуры, антитеррористической защищенности объектов жизнедеятельности, тему продовольственной безопасности. Также затронуты вопросы социально-экономического развития региона", - сказал он.

Позже Патрушев проведет в Майкопе совещание с полномочным представителем президента РФ в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимиром Устиновым, главами регионов Юга России, представителями ряда федеральных ведомств.

На мероприятии планируется обсудить актуальные вопросы национальной безопасности на территории округа. Отдельное внимание будет уделено проблематике экологической безопасности.