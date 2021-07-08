Россия в Совбезе ООН призвала к снятию санкций с Гвинеи-Бисау

ООН, 8 июля. /ТАСС/. Сохранение санкций ООН в отношении Гвинеи-Бисау абсурдно в ситуации, когда сама всемирная организация сочла возможным закрыть там свое представительство по миростроительству. Об этом заявил в четверг первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности по странам Западной Африки.

"После закрытия Объединенного представительства ООН по миростроительству в Гвинее-Бисау в 2020 году отслеживание событий в этой стране стало сферой ответственности ОООНЗАС (Офис ООН по Западной Африке и Сахелю - прим. ТАСС), - сказал он. - В этих условиях считаем, что сохранение санкций Совета Безопасности в отношении Бисау, другими словами, мер по главе VII Устава ООН, предусмотренных только в случае угроз для международного мира и безопасности, абсурдно".

"Призываем приступить к их постепенному демонтажу", - указал российский дипломат.

Совет Безопасности ООН ввел санкции в отношении Гвинеи-Бисау в 2012 году после военного переворота. Они предусматривают ограничения на поездки ряда представителей руководства страны в государства, входящие в ООН.