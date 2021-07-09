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Путин по телефону поздравил президента Монголии со вступлением в должность

Российский лидер также поздравил Ухнаагийн Хурэлсуха с национальным праздником Надам и столетием Народной революции, которое отметят в республике 11 июля

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил по телефону нового президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха с недавним вступлением в должность, а также с национальным праздником Надам и столетием Народной революции, которое будет отмечаться в республике 11 июля. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее развитие дружественных связей и всеобъемлющего стратегического партнерства России и Монголии. Подчеркнута готовность укреплять сотрудничество по перспективным направлениям двусторонней повестки дня, включая реализацию взаимовыгодных проектов в экономической сфере, - отметили в пресс-службе российского лидера. - Затронута также тематика борьбы с распространением коронавирусной инфекции".

Кроме того, как сообщили в Кремле, в беседе двух президентов было "отмечено успешное выполнение плана мероприятий, приуроченных к празднованию в этом году столетия установления дипломатических отношений", акцентирована важность продолжения координации по актуальным региональным и международным вопросам, в том числе на многосторонних площадках, а также условлено о продолжении контактов на различных уровнях.

9 июня кандидат председатель правящей Монгольской народной партии Ухнаагийн Хурэлсух победил на общенациональных выборах главы государства. Согласно поправкам в конституцию, жители страны впервые избрали главу государства на шесть лет.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияМонголияУхнаагийн Хурэлсух
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