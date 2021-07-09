Козак назвал Ассамблею народов Евразии ценной площадкой всестороннего диалога

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Ассамблея народов Евразии за годы своего существования стала востребованной площадкой, обеспечивающей диалог между народами, а также между общественностью и органами власти. Об этом говорится в приветствии заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака по случаю открытия Генеральной Ассамблеи народов Евразии, являющейся высшим органом Международного союза неправительственных организаций "Ассамблея народов Евразии".

"За годы существования Ассамблея народов Евразии зарекомендовала себя востребованной площадкой для общения коллег и единомышленников, содержательного диалога общественности и органов власти, - отмечает Козак. - Уверен, что принятые сегодня решения будут способствовать активизации многоуровневых интеграционных процессов, развитию межкультурного и межрелигиозного диалога, а также укреплению традиционно сложившихся дружественных связей между народами Евразии".

По его словам, международные некоммерческие организации являются в современных условиях проводниками народной дипломатии, которая играет "ключевую роль в обеспечении доверия и взаимопонимания между государствами и народами, в поиске путей совместного преодоления текущего глобального кризиса, противостояния новым вызовам и угрозам, в том числе таким как коронавирусная инфекция COVID-19 и ее экономические последствия".

Ассамблея народов Евразии - это международный союз неправительственных организаций и граждан с активной жизненной позицией, разделяющих и продвигающих идеи и ценности евразийской интеграции, защиты мира, укрепления дружбы, согласия, партнерства и добрососедства между народами. Учреждена 27 мая 2017 г. Генеральная Ассамблея народов Евразии является общим собранием всех ее членов и высшим органом союза. В работе Генеральной Ассамблеи принимают участие более 800 представителей неправительственных организаций из 45 стран.

Генеральная Ассамблея намерена подвести итоги деятельности ассамблеи с момента ее создания, утвердить перспективный план на следующие четыре года и избрать руководящие органы. В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции мероприятие проходит в онлайн-формате на площадке ТАСС.