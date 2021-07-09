Лавров: очередная встреча глав МИД РФ, Индии и Китая состоится в ближайшей перспективе

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Взаимодействие России, Индии и Китая в трехстороннем формате представляется перспективным, Москва ожидает очередную встречу глав МИД трех стран в скором времени. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром.

"Перспективными представляются и дальнейшие контакты в формате Россия - Индия - Китай. Мы планируем очередную встречу на уровне министров [иностранных дел] в обозримой перспективе", - сказал он.