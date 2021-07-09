ЦИК заверил списки кандидатов "Родины" для участия в выборах в Госдуму

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Центризбирком на заседании в пятницу заверил федеральный избирательный список и список кандидатов по одномандатным округам партии "Родина" для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы.

"Заверить федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы в количестве 286 человек, выдвинутый политической партией "Родина", - говорится в постановлении комиссии.

Другим постановлением ЦИК заверил список одномандатников от партии по 145 округам. По данным Центризбиркома ранее бюро президиума партии решило исключить семерых кандидатов из федерального списка и еще трех - из списка по одномандатным округам.

Центризбирком постановил разрешить партии открыть в отделении Сбербанка специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда. Также были зарегистрированы уполномоченные представители партии и уполномоченные по финансовым вопросам.

"Родина" 4 июля подала в ЦИК документы, необходимые для заверения списков кандидатов. По итогам съезда партии 26 июня общефедеральную часть списка возглавили лидер партии Алексей Журавлев, герой России Андрей Богатов и певица Татьяна Буланова. Список партии разделен на 60 региональных групп.

Согласно календарному плану ЦИК партии должны до 12 июля включительно выдвинуть кандидатов на съездах и до 13 июля подать документы в ЦИК для заверения списков. На заверение списков у Центризбиркома есть семь дней. Затем партии должны предоставить в ЦИК документы, необходимые для регистрации федерального списка кандидатов, одномандатники подают документы для регистрации в комиссии своего одномандатного округа. Подать документы на регистрацию можно с 5 июля до 4 августа.

О выборах

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.